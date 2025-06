BELGRADO (ANP) - De Nederlandse volleyballers zijn de tweede week van de Nations League begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Joel Banks ging in Belgrado in drie sets onderuit tegen Argentinië: 0-3 (20-25 14-25 22-25).

Oranje had aan de eerste week van de Nations League in China één zege overgehouden na vier wedstrijden. De volleyballers spelen in de Servische hoofdstad ook nog donderdag tegen Duitsland, vrijdag tegen Cuba en zondag tegen Iran.