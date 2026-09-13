ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verlies van olieaanbod dreigt na uitval Saudische pijpleiding

Economie
door anp
zondag, 13 september 2026 om 15:02
anp130926093 1
Volg ons op Google Nieuws
YANBU (ANP/RTR) - De uitval van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië dreigt te leiden tot een verlies van 4 procent in het wereldwijde olieaanbod. De oost-westpijpleiding is na droneaanvallen afgelopen vrijdag stilgelegd en daardoor kan er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar is nog voor vijf tot zeven dagen aan exportvoorraad, melden bronnen aan persbureau Reuters.
De pijpleiding wordt normaal gebruikt om ruwe olie vanuit de Perzische Golf naar de Rode Zee te vervoeren. Dat was de afgelopen maanden extra belangrijk omdat olie-export vanuit de Perzische Golf flink is teruggelopen door de sluiting van de Straat van Hormuz.
Dagelijks worden er zo'n 4 miljoen vaten via de pijpleiding omgeleid naar Yanbu om vanuit daar geëxporteerd te worden. Als de pijpleiding binnen enkele dagen niet hersteld is, zal dat het wereldwijde energietekort verergeren en de brandstofprijzen verder doen stijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

LepismaSaccharina

Papiervisjes of zilvervisjes? Zo herken je het verschil — en dit moet je doen

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheek, zorgpremie, vrijheidsbijdrage, energie: tel alles op en een eigenwoningbezitter is in 2027 tot €150 per maand meer kwijt

shutterstock_2753258441

Zit jij bij een van deze vijf leveranciers? Dan betaal je nu tot €60 per maand meer dan begin dit jaar

gandr-collage (3)

Wat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in Nederland

ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar1705558900

Na twee jaar ziekte makkelijker ontslagen: deze drie minder bekende plannen uit de Kamerbrief raken jou ook

anp120926112 1

Kremlin wil geen vrede en sluit ontmoeting Poetin en Zelensky bij G20-top uit

Loading