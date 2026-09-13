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A12 bij Den Haag weer toegankelijk na XR-blokkade

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 14:59
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DEN HAAG (ANP) - De A12 bij Den Haag is zondag vanaf 14.30 uur weer vrijgegeven voor verkeer na een blokkade van Extinction Rebellion (XR). Ongeveer dertig leden van de klimaatactiegroep liepen rond 13.00 uur de oprit naar de Utrechtsebaan bij het Malieveld op. Zoals bij eerdere acties gaf de burgemeester van Den Haag vrijwel direct de aanwijzing de blokkade te beëindigen.
Na ongeveer een uur begon de politie met aanhoudingen. Eerst werden zes mensen individueel uit de groep gehaald. Die begonnen volgens een politiewoordvoerder met het blokkeren van de snelweg. De rest van de groep werd vervolgens in een bus geplaatst. Als laatste werd een demonstrant in een rolstoel door agenten de bus in getild, was te zien op een livestream van de groep.
De blokkade van XR trok zoals gebruikelijk ook publiek dat vanaf de voetpaden boven de A12 naar de actie keek. Zeker twee mensen gooiden daarbij iets naar de demonstranten wat op etenswaren leek. Een persoon werd daar later op aangesproken door agenten, zag een verslaggever.
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