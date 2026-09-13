Marc Márquez na MotoGP-zege in San Marino nieuwe leider in WK

MISANO (ANP) - Marc Márquez heeft in de Grote Prijs van San Marino zijn vijfde zege van dit seizoen geboekt in de MotoGP. De Spaanse wegracer nam met de winst op het circuit van Misano de leiding in de WK-stand over van zijn landgenoot Jorge Martín. De twee rijders hebben evenveel punten, maar regerend wereldkampioen Márquez heeft meer GP's gewonnen dit jaar.

De Italiaan Marco Bezzecchi zorgde voor de grootste sensatie in San Marino. Hij startte van poleposition en reed ook aan kop na de eerste bochten, maar tegen het einde van de eerste ronde ging de Italiaan hard onderuit op zijn Aprilia.

Zijn crash maakte de weg vrij voor Márquez op zijn Ducati. De zevenvoudig wereldkampioen nam de leiding over, maar moest nog wel zien af te rekenen met Martín en zijn jongere broer Alex Márquez. Dat lukte. Martín wist Márquez weliswaar even van de koppositie te verdringen, maar de rijder van Aprilia viel tegen het einde van de race terug en eindigde als vijfde. Alex Márquez drong wel aan bij zijn broer, maar kon hem niet bedreigen.