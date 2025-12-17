Verlies voor AEX-index, chipbedrijven sterkste dalers

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies gesloten. De chipbedrijven waren de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Shell stond juist bij de winnaars, geholpen door de hogere olieprijzen.

Besi en ASML leverden tot 3,8 procent in. ASMI daalde 1,6 procent. De chiptoeleverancier maakte bekend grote investeringen te doen om de activiteiten in Almere uit te breiden, waaronder een nieuw wereldwijd hoofdkantoor en een centrum voor onderzoek en ontwikkeling. Volgens ASMI zijn hiermee de komende jaren meerdere honderden miljoenen euro's gemoeid.

De AEX eindigde 0,6 procent lager op 929,60 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 902,83 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Parijs waren minnen tot 0,5 procent op de koersenborden te zien.

De FTSE 100 in Londen steeg 0,9 procent na een meevallend cijfer over de Britse inflatie. De Bank of England gaat naar verwachting donderdag de rente verlagen. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente in de eurozone dan waarschijnlijk opnieuw onveranderd laten.

Telecombedrijf KPN en levensmiddelenconcern Unilever waren koplopers in de AEX met stijgingen van 1,7 procent. Shell ging 0,9 procent vooruit. De olieprijzen stegen door de toenemende druk die de Amerikaanse president Donald Trump op het olierijke Venezuela legt. Hij beval een totale blokkade van alle gesanctioneerde olietankers die van of naar Venezuela varen. In Londen steeg BP 0,7 procent en TotalEnergies won 1,2 procent in Parijs.

In de MidKap namen fitnessketen Basic-Fit en kunstmestbedrijf OCI de leiding met koerswinsten van 3 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) stapt naar de rechter om een fusie van OCI met bouwbedrijf Orascom tegen te houden. Beide bedrijven zijn voor het grootste deel in handen van zakenman Nassef Sawiris. De belangenvereniging voor beleggers beschuldigt hem ervan kleine aandeelhouders "goedkoop af te schudden".

Hekkensluiters bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 waren luchtvaartconcern Air France-KLM, bodemonderzoeker Fugro en bouwer BAM met verliezen tot 2,3 procent.