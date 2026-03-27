Verlieslatend DB waarschuwt treinreiziger voor slechtere diensten

BERLIJN (ANP/DPA) - Deutsche Bahn heeft vorig jaar 2,3 miljard euro verlies geleden, blijkt uit de jaarcijfers. De Duitse spoorwegmaatschappij duikt daarmee 500 miljoen euro verder in het rood dan in 2024. Deutsche Bahn meldt haar klanten dat ze het komende jaar rekening moeten houden met verslechtering van de diensten.

Het verlies komt vooral door de langeafstandsafdeling. Op DB Fernverkehr ging een afschrijving van 1,4 miljard euro in de boeken. Die afdeling besloot de omzetverwachtingen voor het komende jaar te verlagen door aanhoudende problemen op het spoornet.

De spoornetproblemen hadden ook impact op de stiptheidscijfers: zo'n 40 procent van alle langeafstandstreinen vertrok te laat of arriveerde te laat. Daarbovenop werden ook aanzienlijk veel van dit soort reizen geannuleerd. De Duitse regering heeft gezegd miljarden te lenen en uit te geven aan de vernieuwing van het netwerk.