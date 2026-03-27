Hamas krijgt ontwapeningsplan van Raad voor Vrede

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 14:10
CAÏRO (ANP/RTR) - De Palestijnse beweging Hamas moet volgens een in onderhandelingen voorgelegd plan van de internationale Raad voor Vrede in acht maanden tijd volledig ontwapenen en de infrastructuur van tunnels in de Gazastrook moet in die tijd vernietigd worden. Aangenomen wordt dat Hamas wapens in tunnels heeft opgeslagen. Israël eist de ontwapening van Hamas voor het troepen uit de strook terugtrekt.
Het plan van de raad komt uit de koker van raadsvoorzitter en president Donald Trump die in oktober met zijn voorstellen een bestand regelde in de Gazastrook. Om door te gaan met de uitvoering van de plannen, moet volgens de raad Hamas eerst ontwapenen en toestaan dat de tunnels worden vernietigd.
Dit is volgens Palestijnse zegslieden oneerlijk en Hamas zou dit niet aanvaarden omdat er geen garantie is dat Israël zich daarna echt terugtrekt. Officieel heeft Hamas nog niet op het plan gereageerd.
