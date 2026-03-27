ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin weerspreekt verhaal dat Poetin zakenlui om geld vroeg

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 13:31
anp270326113 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin heeft berichten weersproken dat president Vladimir Poetin puissant rijke zakenlieden om financiële steun heeft gevraagd. Poetin sprak donderdag met een reeks zakenlieden en volgens de Kremlinwoordvoerder was er een die uit eigen beweging de Russische staat een grote som aanbood. Hij vermeldde niet de naam van de donateur. Poetin heeft de bijdrage verwelkomd.
Veel van de aanwezige zakenlui hebben hun fortuin te danken aan het regeringsbeleid van de jaren 90 en hebben volgens de Kremlinwoordvoerder hoe dan ook een band met de staat.
Volgens een Russisch onlinenieuwskanaal, The Bell, gaat het om Suleiman Kerimov die 100 miljard roebel, ruim 1 miljard euro aanbood. Hij is een vertrouweling van Poetin en behoort tot de machtige oligarchen. Hij werd miljardair toen hij in de jaren 90 een staatsoliehandel in handen kreeg. Vervolgens leenden staatsbanken hem miljarden waarmee hij aandeelhouder werd in grote bedrijven, met name Gazprom, Uralkali en Sberbank.
loading

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

ANP-536835349

generated-image

anp260326217 1

anp270326043 1

gandr-collage

Loading