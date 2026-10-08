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Verliezen op Wall Street door olieprijzen en daling chipsector

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met verliezen gesloten, onder druk van een stijging van de olieprijzen en koersdalingen in de chipsector. Verder waren er nog kwartaalcijfers van PepsiCo en Levi Strauss.
De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 7765,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,3 procent tot 27.193,34 punten. Op dinsdag stegen de S&P 500 en de Nasdaq juist nog naar nieuwe records. De Dow-Jonesindex ging met een plus van 0,1 procent op 51.231,64 punten de dag uit.
De olieprijzen klommen meer dan 3 procent door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten, met aanvallen op olietankers in de Straat van Hormuz en op Saudi-Arabië. De Amerikaanse president Donald Trump zei wel dat de Verenigde Staten geen aanvallen zullen uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. Oliebedrijven als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot 3,4 procent.
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