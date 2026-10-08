Ongeveer 150 mensen bij asieldemonstratie Opheusden

OPHEUSDEN (ANP) - Bij het gemeentehuis in het Gelderse Opheusden hebben zich ongeveer 150 mensen verzameld voor een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Het gaat vooral om jongeren die onder meer op de wegen rondom het gemeentehuis staan, ziet een ANP-verslaggever.

De gemeente gaf eerder aan afspraken gemaakt te hebben met de organisatoren van de demonstratie, ook vooral jongeren en twintigers. Er is een vak voor de demonstranten, waar rond 20.30 uur ongeveer dertig mensen in staan. Af en toe wordt er vuurwerk afgestoken.

Volgens de gemeente zijn er diverse maatregelen genomen rondom de demonstratie. Zo zijn er onder meer camera's en extra verlichting geplaatst en is afgesproken dat het protest om 22.00 uur stopt. "Hopelijk kunnen we er samen met de organisatoren voor zorgen dat het protest veilig verloopt en op tijd eindigt", liet burgemeester Jan Kottelenberg eerder weten.

Eerdere demonstratie

Op 17 september liep een demonstratie in Opheusden uit de hand. Aanleiding was het plan om 132 asielzoekers in de gemeente op te vangen. De demonstranten richtten vernielingen aan en gooiden zwaar vuurwerk naar agenten. De ME greep in en veertien mensen werden aangehouden.

Er is een dwangsom opgelegd aan 24 mensen vanwege hun betrokkenheid bij deze rellen en die in Kesteren van een week later. Wie opnieuw betrokken is bij ongeregeldheden, moet 5000 euro betalen. Dat bedrag kan oplopen tot 15.000 euro.

Donderdagavond lopen er ook mensen met blauwe hesjes rond. Deze mensen wonen in de gemeente en willen helpen de demonstratie rustig te laten verlopen, zeggen ze tegen de ANP-verslaggever. Ze lopen langs de groepen jongeren en spreken deze aan.