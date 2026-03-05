Verliezen op Wall Street na forse toename olieprijzen

NEW YORK (ANP/RTR) - Wall Street is donderdag met verliezen gesloten. Amerikaanse beleggers maakten zich vooral zorgen over een fikse toename van de olieprijzen. Die stijging werd aangewakkerd door onzekerheid over de duur van de oorlog in het Midden-Oosten. Deze kende zijn zesde dag en er is geen uitzicht op een einde van het conflict. De vrees is juist dat de strijd zich ook nog naar andere landen kan uitbreiden.

Dit leidde tot een stijging van de Amerikaanse olieprijzen tot ongeveer 8,5 procent richting de 81 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau sinds juli 2024. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, steeg tot zo'n 5 procent naar dik 85 dollar per vat. Kenners maken zich zorgen dat deze prijstoenames de inflatie kunnen aanwakkeren en de economische groei kunnen vertragen.

Op de aandelenbeurs in New York zakte de toonaangevende Dow-Jonesindex 1,6 procent naar 47.954,74 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent op 6830,71 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,3 procent in op 22.748,99 punten.