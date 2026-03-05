Prijsvrij en D-Reizen: aanzienlijk deel gestrande reizigers terug

DEN BOSCH (ANP) - Prijsvrij Vakanties en D-Reizen hebben inmiddels "mondjesmaat" gestrande vakantiegangers in het Midden-Oosten kunnen repatriëren op reguliere lijnvluchten. "We hebben nu reeds een aanzienlijk deel terug in Nederland kunnen krijgen. Desalniettemin hebben we nog honderden reizigers in de Golfregio", laat een woordvoerder donderdagavond weten.

De reismerken slaagden erin om voor hun reizigers stoelen te bemachtigen op vluchten die uitgevoerd zijn door bijvoorbeeld Emirates vanaf Dubai naar Schiphol en Duitse luchthavens.

"Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een repatrieringsvlucht in de planning die naar verwachting vrijdag zal vertrekken. Daar hebben we mensen op geplaatst kunnen krijgen", stelt de woordvoerder. "We hopen dat die luchtbrug de aankomende dagen geïntensiveerd wordt."

Reisbranchevereniging ANVR schatte eerder dat er in totaal ongeveer duizend gestrande Nederlandse vakantiegangers in de regio rond de Iran-oorlog waren. Daarbij gaat het om reizigers die hun reis hebben geboekt via een organisatie die is aangesloten bij de ANVR.