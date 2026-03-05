Schaatser De Boo blijft Stolz na eerste dag WK sprint ruim voor

HEERENVEEN (ANP) - Jenning de Boo gaat na de eerste dag van de WK sprint ruim aan de leiding. De 22-jarige Groninger won na de 500 meter ook de 1000 meter in Thialf met 1.06,52. Jordan Stolz werd net als in de eerste rit tweede, nu met 1.07,14. Joep Wennemars werd met 1.07,37 derde.

In het algemeen klassement heeft De Boo voor de tweede 500 meter 0,66 seconde voorsprong op Stolz. Titelverdediger Ning Zhongyan uit China staat derde op 1,12 en Wennemars vierde op 1,21.

De Boo had eerder op de 500 meter met 33,78 het baanrecord teruggepakt van Stolz. Daardoor had hij een voorsprong van 0,70 seconde op de Amerikaan voor de 1000 meter. In zijn rit tegen landgenoot Joep Wennemars opende De Boo veel sneller. Wennemars liet De Boo op de tweede kruising voorlangs gaan en kwam zelf tot 1.07,37.

Botman zevende

Stolz was in de rit erna tegen zijn landgenoot Cooper McLeod nog sneller weg dan De Boo, maar kon het niet volhouden. Hij was zelfs 0,62 seconden langzamer.

Janno Botman had eerder 1.08,53 gereden. Daarmee werd hij zevende. Botman staat in het klassement zevende op 1,94 van De Boo.

'Contactmomentje'

De Boo was supertevreden met de tijden die hij had gereden op de eerste dag van het WK sprint. Hij zei bij de NOS ook verbaasd te zijn over rivaal Stolz. "Ik weet dat hij harder kan en had ook verwacht dat hij hard zou rijden. Maar morgen is nog een dag, er staat nog steeds een titel op het spel."

De Boo had op de tweede kruising even "een contactmomentje" met Wennemars. "Ik zag hem aankomen, maar wist dat we dit samen konden oplossen. Ik wilde zo snel mogelijk naar binnen sturen en raakte hem licht."