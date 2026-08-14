Verliezen op Wall Street na tegenvallende winkelverkopen VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine minnen de handel uitgegaan. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe macro-economische cijfers over Amerikaanse consumenten. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de winkelverkopen in juli onverwachts waren gedaald vergeleken met de maand ervoor.

De consumentenbestedingen zijn de belangrijkste motor van de grootste economie ter wereld. Ook werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de VS in augustus is gedaald van een stand van 55,2 in juli naar 51 in augustus. Economen hadden volgens persbureau Bloomberg in doorsnee gerekend op een stand van 55. In juni en juli nam het consumentenvertrouwen nog toe.

De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 53.732,41 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent op 7785,76 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent naar 26.729,16 punten. Donderdag waren nog plussen tot 0,8 procent te zien en bereikte de S&P 500 een nieuw record.