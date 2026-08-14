ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koster: zilver op 10.000 meter is ook voor mijn zieke coach

Sport
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 22:32
anp140826251 1
BIRMINGHAM (ANP) - Maureen Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK atletiek in Birmingham de 'kers op de taart' in een lange carrière, waarin het zo vaak net niet lukte een medaille te winnen. "Naast dat ik heel goed kan hardlopen, heb ik nu bewezen dat ik ook medailles kan winnen", zei ze na afloop.
De tranen bleven uit, maar ze werd wel wat emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam. "Heel mooi dat ze erbij is. Ik ben bij Grete begonnen toen ik zo goed als gestopt was. Ik heb me volledig overgegeven aan haar methoden en zij heeft mij naar dit niveau geholpen. Deze medaille is natuurlijk voor mezelf, maar zeker ook voor haar."
Koster voelde ook opluchting. "Ik wilde revanche voor mijn slechte 5000 meter. Het lukte me die teleurstelling weg te schuiven en deze 10.000 weer als een nieuwe wedstrijd te zien. Het raceverloop verliep helemaal in mijn straatje. Er is ook opluchting. Ik ben 34 jaar, dus hoeveel kansen krijg ik nog? Daarom wilde ik het niet laten gebeuren dat ik weer zonder medaille naar huis ging."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

168616165_m

Hij kraakte 50 jaar lang zijn knokkels om zijn moeder ongelijk te geven: dit is de uitslag

Loading