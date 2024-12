Vermogen Noors staatsfonds naar record van 1,8 biljoen dollar

OSLO (ANP/AFP) - Het beheerd vermogen van het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, de grootste aandelenbelegger ter wereld, is vrijdag naar een recordniveau gestegen van 1,8 biljoen dollar, omgerekend ruim 1700 miljard euro. Het staatsfonds profiteert onder meer van de gestegen beurskoersen. Daarmee is het vermogen van het fonds in vijf jaar tijd verdubbeld.

Ook stroomde er meer geld naar het staatsinvesteringsfonds uit de Noorse olie- en gasindustrie. Het staatsfonds heeft belangen in duizenden bedrijven waaronder grote namen als Shell, ASML, TSMC, Nestlé, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, Nvidia en Google-moeder Alphabet. Het fonds bezit wereldwijd ongeveer 1,5 procent van alle aandelen van beursgenoteerde bedrijven en ook vastgoed en staatsobligaties.

Het staatsfonds werd in de jaren negentig opgericht om de Noorse olie- en gasinkomsten in het buitenland te beleggen. De waarde komt nu overeen met circa 322.000 dollar voor iedere Noorse man, vrouw of kind. Noorwegen heeft ongeveer 5,6 miljoen inwoners.