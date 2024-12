Atoomwaakhond ziet 'drastische verhoging' uraniumproductie Iran

WENEN (ANP/RTR/AFP) - Iran is de productie van hoogverrijkt uranium "drastisch" aan het opvoeren. Het gaat volgens een rapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om 60 procent verrijkt uranium, waar 90 procent in principe nodig is voor een kernwapen.

De productie wordt met name opgevoerd in een ondergronds centrum bij het plaatsje Fordow. Daar kan door een aanpassing maandelijks 34 kilo uranium worden geproduceerd met een zuiverheid tot 60 procent. Een kwartaalrapportage van het IAEA in november gaf nog aan dat de totale productie op twee locaties, waaronder Fordow, uitkwam op ongeveer 6 kilo per maand.

De productieverhoging komt een week na gesprekken tussen Europese en Iraanse functionarissen over het Iraanse kernprogramma waarbij weinig vooruitgang is geboekt. Daarnaast treedt in januari Donald Trump aan als president van Amerika, die tijdens zijn vorige ambtsperiode zich hard opstelde tegenover Iran en de VS terugtrok uit het nucleaire akkoord van 2015.

IAEA-chef Rafael Grossi is bezorgd over de ontwikkelingen. "We hebben momenteel geen diplomatiek proces gaande dat zou kunnen leiden tot de-escalatie of een stabielere situatie met betrekking tot Iran", aldus Grossi, die vorige maand nog op bezoek was in Iran om te praten over de onderhandelingen rond het kernprogramma.