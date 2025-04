Tuinman betreurt hoeveel natuur is afgebrand bij oefening Ede

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie betreurt hoeveel natuurgebied is afgebrand bij de heidebrand in Ede. Volgens de gemeente Ede is 130 hectare heidegebied afgebrand. De brand ontstond doordat een rookgranaat tijdens een oefening van Defensie in een bosje werd gegooid. Het heidegebied is enorm droog, doordat het al weken niet of nauwelijks heeft geregend. De BBB-bewindsman zegt dat wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Na afloop van de ministerraad zei Tuinman dat de risico's van oefeningen in droog natuurgebied bekend zijn en dat militairen daar goed op voorbereid zijn. "Ze hebben allemaal een veldfles met water bij zich en geloof mij als er ergens een brandje ontstaat dan zullen zij daar meteen op handelen." Er is volgens hem snel opgeschaald door Defensie, onder meer door snel blushelikopters in te zetten.

Het is volgens Tuinman nodig om dit soort oefeningen te doen en "realistisch te blijven trainen".