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Verplichte warmtepomp moet betaalbaar zijn, belooft minister

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De verplichte overstap op een hybride warmtepomp mag huiseigenaren niet op onoverkomelijke kosten jagen. Die belofte doet woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) in een Kamerbrief. Daarin schrijft zij ook dat deze aanscherping vanaf 2029 echt nodig is, omdat huishoudens niet snel genoeg afscheid nemen van hun volledig gasgestookte cv-ketels.
Al in 2022 kwam het toenmalige kabinet met het voorstel om bij vervanging van cv-ketels minimaal een duurzamere maar ook veel duurdere hybride warmtepomp verplicht te stellen. Het kabinet-Schoof veegde dat plan van tafel, maar in het coalitieakkoord dat D66, VVD en CDA begin dit jaar sloten, keerde het weer terug. De maatregel helpt huishoudens op de langere termijn aan een lagere energierekening en scheelt CO2-uitstoot.
"Door je huis te verwarmen met een slimme en hybride warmtepomp gebruik je minder gas en heb je een lagere energierekening", zegt Boekholt-O'Sullivan. "We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat deze overstap eenvoudig, betaalbaar en uitvoerbaar is voor mensen."
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