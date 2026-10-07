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ABN AMRO lager op beurs door verder afbouwen staatsbelang

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO stond woensdagochtend bij de verliezers op de aandelenbeurs in Amsterdam na de bekendmaking dat de Nederlandse staat zijn belang in de bank verder gaat verminderen. De AEX-index ging licht omlaag na het nieuwe slotrecord op dinsdag.
ABN AMRO zakte in de vroege handel ruim 1 procent. De Staat gaat zijn belang via de verkoop van certificaten van aandelen afbouwen naar 10,5 procent, van de huidige 20,7 procent. Sinds begin dit jaar is de beurskoers van het financiële concern sterk gestegen. ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. ABN AMRO werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien is de Staat het belang stapsgewijs aan het afbouwen.
De AEX noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 1125,01 punten. Op maandag en dinsdag werden nog winsten geboekt door de hoofdindex op het Damrak. De MidKap zakte 0,6 procent tot 1069,50 punten.
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