Verscherping van kindermarketingcode, waakhond kritisch

DEN HAAG (ANP) - De voedingsmiddelensector heeft de code rondom reclame gericht op kinderen aangescherpt. Daarmee wordt reclame voor ongezond voedsel verboden voor jongeren onder de 16 jaar. Brancheorganisatie FNLI presenteerde de nieuwe reclamecode donderdag aan staatssecretaris Judith Tielen van Jeugd, Preventie en Sport, maar waakhond Foodwatch is kritisch.

Fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie hebben onderling afgesproken zich strengere regels op te leggen rond marketing gericht op kinderen en jongeren. Reclame voor kinderen onder de 13 jaar wordt geheel verboden en voor jongeren tussen 13 en 16 jaar mag er alleen geadverteerd worden met producten die "voldoen aan strenge voedingskundige criteria".

Volgens voedselwaakhond Foodwatch is de aanscherping "vooral schijnbeleid om wetgeving te ontlopen". "Dat de industrie nu ineens 'strengere regels' presenteert, terwijl in Den Haag ook wordt gewerkt aan een wet Kindermarketing, voelt vooral als een cosmetische ingreep om er naar buiten toe beter op te staan", stelt een campagnevoerder.