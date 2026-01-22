ECONOMIE
VS blijven vasthouden aan uitvoering handelsdeal met EU

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 13:47
anp220126117 1
DAVOS (ANP) - De Verenigde Staten blijven zich inzetten voor de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de VS en de Europese Unie. Dat schrijft de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick in een bericht op X, na een ontmoeting met Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) in Davos.
"Ondanks het rumoer en de krantenkoppen blijven we gecommitteerd aan de implementatie van de handelsovereenkomst tussen de VS en de EU en zullen we altijd onze diepe banden met onze vrienden in Europa waarderen", aldus Lutnick.
Het EU-parlement heeft woensdag officieel een stemming over delen van de handelsdeal in de ijskast gezet, nadat eerder al een meerderheid voorstander bleek van het stopzetten van de stemming vanwege Amerikaanse dreigementen over Groenland en heffingen.
In de vorige zomer gesloten deal is afgesproken dat voor de meeste Europese goederen een Amerikaanse importheffing van 15 procent geldt. De EU zegde juist toe stappen te zetten om importheffingen op bepaalde Amerikaanse goederen af te schaffen.
