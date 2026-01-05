Schulting vooralsnog niet naar Spelen als shorttrackster

UTRECHT (ANP) - Suzanne Schulting is vooralsnog niet geselecteerd als shorttrackster voor de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De KNSB maakte maandag acht van de tien namen bekend die door de selectiecommissie shorttrack (SCST) zijn voorgedragen bij NOC*NSF.

Voor de laatste twee heeft de SCST meer tijd nodig, zo meldde de bond. De SCST heeft uiterlijk tot 20 januari 17.00 uur de tijd om de laatste twee namen voor te dragen. Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap staan al op de lijst bij de vrouwen. Bij de mannen zijn Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons geselecteerd.

Schulting hoopt in Italië het shorttrack en het langebaanschaatsen te combineren. Ze veroverde zondag op het NK shorttrack de titel op de 1500 meter en eindigde zaterdag als derde op de 1000 meter. Ze maakte in Friesland na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster.

Langebaanschaatsen

Schulting brak bij het WK shorttrack van 2024 haar enkel en richtte zich daarna op het langebaanschaatsen. In die discipline plaatste ze zich op de 1000 meter voor de Olympische Spelen.

"De selectie voor de Olympische Spelen is voor een groot deel gebaseerd op de prestaties die tijdens de World Tour geleverd zijn", legde de selectiecommissie uit in een persbericht. "Bij de mannen waren Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Daan Kos daardoor al voorgeselecteerd voor de Spelen en bij de vrouwen geldt dat voor Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma."

"Omdat Daan Kos nog revalideert van een rugblessure, kan de SCST hem nu nog niet definitief selecteren voor Milaan. De keuze voor Zoë Florence Deltrap, Teun Boer en Friso Emons is op voordracht van de bondscoach", aldus de commissie.