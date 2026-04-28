Vertrek VAE uit OPEC drukt olieprijs voorlopig niet, zegt expert

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 18:15
anp280426148 1
DEN HAAG (ANP) - Het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om uit oliekartel OPEC te stappen en de olieproductie op te voeren, leidt voorlopig niet tot lagere olieprijzen, verwacht energiedeskundige Hans van Cleef. "De VAE kunnen wel meer gaan produceren, maar de exportcapaciteit is natuurlijk erg beperkt. Op de korte termijn zullen de effecten minimaal zijn", zegt Van Cleef van onderzoeksbureau EqoLibrium.
Op de langere termijn zou de hogere productie wel kunnen leiden tot lagere prijzen. "De huidige productiecapaciteit van de VAE is ongeveer 3,4 miljoen vaten per dag en de ambitie is om dit te verhogen richting de 5 miljoen vaten per dag. Maar zover zijn ze nog niet", aldus de olie-expert.
De OPEC bestaat uit onder meer de olielanden Saudi-Arabië, Iran, Irak, Koeweit, Nigeria en Libië. Deze landen stemmen samen de olieproductie af om de prijs zo stabiel mogelijk te houden. Het vertrek van de VAE kan volgens Van Cleef wel voor meer onrust gaan zorgen op de oliemarkt.
anp 457636186

Waarom is de Turkse supermarkt zo veel goedkoper dan een Nederlandse keten?

European-GDPs-in-2026_WEB-1

De Europese economie van 32 biljoen dollar, per land.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

trump-mug-1024x569

Ze stemden MAGA, nu willen ze weg

cda stelt partij orban in evp ter discussie1551398903

Radicaalrechts gaat er met het geld vandoor in Hongarije: 'oligarchen' van Orbán met vliegtuigen vol cash richting Dubai

77043376_m

Drinken we alcohol omdat we ons down voelen of worden we down van alcohol? Een nieuwe studie komt met een verrassend antwoord

