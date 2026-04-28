Vertrek VAE uit OPEC drukt olieprijs voorlopig niet, zegt expert

DEN HAAG (ANP) - Het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om uit oliekartel OPEC te stappen en de olieproductie op te voeren, leidt voorlopig niet tot lagere olieprijzen, verwacht energiedeskundige Hans van Cleef. "De VAE kunnen wel meer gaan produceren, maar de exportcapaciteit is natuurlijk erg beperkt. Op de korte termijn zullen de effecten minimaal zijn", zegt Van Cleef van onderzoeksbureau EqoLibrium.

Op de langere termijn zou de hogere productie wel kunnen leiden tot lagere prijzen. "De huidige productiecapaciteit van de VAE is ongeveer 3,4 miljoen vaten per dag en de ambitie is om dit te verhogen richting de 5 miljoen vaten per dag. Maar zover zijn ze nog niet", aldus de olie-expert.

De OPEC bestaat uit onder meer de olielanden Saudi-Arabië, Iran, Irak, Koeweit, Nigeria en Libië. Deze landen stemmen samen de olieproductie af om de prijs zo stabiel mogelijk te houden. Het vertrek van de VAE kan volgens Van Cleef wel voor meer onrust gaan zorgen op de oliemarkt.