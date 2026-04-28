Shell bij winnaars op lager Damrak, PostNL daalt na cijfers

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 18:14
AMSTERDAM (ANP) - Shell hoorde dinsdag bij de winnaars op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het olie- en gasbedrijf werd gesteund door de hogere olieprijzen. Pogingen om vredesbesprekingen over de oorlog in Iran te hervatten lijken vastgelopen, waardoor de belangrijke Straat van Hormuz vrijwel volledig gesloten blijft en de verstoring van de olietoevoer voortduurt. Het aandeel klom 1 procent.
PostNL werd door beleggers juist 5,2 procent lager gezet. De post- en pakketbezorger wist de omzet in het afgelopen kwartaal op peil te houden en profiteerde van verkiezingspost. Het bezorgen van pakketjes leverde echter minder op door een zwakkere marktgroei vanwege lagere consumentenbestedingen.
De AEX-index op het Damrak eindigde 0,8 procent lager op 1001,01 punten, na de verliesbeurt op maandag. De MidKap zakte 0,3 procent tot 1008,34 punten. Verder in Europa was de stemming op de beursvloeren terughoudend. Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent. Londen noteerde bij het slot van de handelsdag 0,1 procent hoger.
Voorstel Iran
Afgelopen weekend werd al duidelijk dat de gesprekken tussen de VS en Iran vastzitten. Iran heeft de VS wel een nieuw voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en de oorlog te beëindigen, maar wil de onderhandelingen over zijn nucleaire programma uitstellen. President Donald Trump wil dat Iran belooft geen kernwapens te maken en is volgens Amerikaanse media niet tevreden over het voorstel.
Branchegenoten van Shell profiteerden ook van de hogere olieprijzen. BP kreeg er in Londen 1,1 procent bij, nadat het Britse olie- en gasconcern ook met cijfers kwam. BP heeft zijn winst in het eerste kwartaal ruim verdubbeld. Het energiebedrijf profiteerde daarbij van goede resultaten van zijn handelsafdeling, die zowel eigen ladingen als olie van andere partijen verhandelt. TotalEnergies klom 1,9 procent in Parijs.
De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI hoorden bij de grootste dalers in de AEX met minnen tot ruim 5 procent. Bierbrouwer Heineken en ijsbedrijf Magnum gingen aan kop in de hoofdindex en kregen er 1,5 en 1,1 procent bij.
