Vertrekkend TenneT-topvrouw pleit voor nieuwe industrie aan kust

AMSTERDAM (ANP) - Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit in De Telegraaf voor nieuwe industrie aan de kust. Hoewel het stroomnet in Nederland overvol is, ziet ze op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag.

"Dit zijn twee kanten van hetzelfde vraagstuk", zegt Van Beek in een interview. "Nederlandse consumenten verduurzamen massaal. Ongelooflijk goed, maar zo snel, dat netbeheerders het niet kunnen bijbenen. Aan de kust liggen we goed op schema met het aanbod van duurzame energie. Maar daar hebben we te weinig vraag."

Grote industriële verbruikers elektrificeren hier wat haar betreft nog niet snel genoeg. "Daardoor ontstaat een gat tussen de hoeveelheid stroom die beschikbaar komt en wat bedrijven daadwerkelijk afnemen. Het denken moet anders. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn. Dat betekent gerichte plannen voor industrie die daar stroom gaat afnemen."

Van Beek wordt 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.