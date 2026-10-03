Bronnen: ShinyHunters-lid opgepakt in Jordanië

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een belangrijk lid van de hackersgroep ShinyHunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Volgens de bronnen werkt de verdachte mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren.

ShinyHunters claimt dat het bij een hack in de systemen van de FBI informatie over alle medewerkers van de Amerikaanse dienst heeft buitgemaakt. De FBI heeft de arrestatie niet bevestigd, maar zegt wel dat het "met partners heeft samengewerkt om arrestaties te verrichten".

Eerder deze week maakte de Nederlandse politie bekend dat het een 24-jarige Amsterdammer had aangehouden in het onderzoek naar ShinyHunters. Hij wordt ook nog eens verdacht van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. De FBI bedankte de Nederlandse politie voor die arrestatie.

ShinyHunters is in Nederland vooral bekend van een hack bij telecombedrijf Odido, die ruim 6 miljoen klanten trof.