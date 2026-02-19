Vertrouwen Nederlandse consument iets gezakt

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van de Nederlandse consument is in februari iets gedaald. Hun oordeel over het economische klimaat wordt negatiever, terwijl de koopbereidheid iets groeit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dit op basis van nieuwe cijfers.

De beoordeling van Nederlandse consumenten over hun positie in de economie daalde in februari naar -24. Een maand eerder was dit nog -23. Het CBS berekent deze score op basis van vijf deelvragen, waarbij het gemiddelde een indicatie vormt voor het consumentenvertrouwen. Bij een gemiddelde score van 100 zijn alle consumenten positief, terwijl bij een score van -100 alle consumenten negatief zijn.

Nederlanders worden verder negatiever met betrekking tot het economisch klimaat. De score op deze indicator daalt van -40 naar -42. Dit komt vooral doordat consumenten de economische situatie in de komende twaalf maanden slechter beoordelen.

Koopbereidheid

Ondanks de negatieve economische vooruitzichten meldt het statistiekbureau een lichte stijging in de koopbereidheid van consumenten. De bereidheid tot particuliere consumptie blijft negatief, maar stijgt van -12 in januari naar -11 in februari.

Consumenten in Nederland zijn al jaren negatief over de ontwikkelingen in de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar ligt op -11. Volgens het CBS lag het absolute dieptepunt in de beoordeling, sinds de eerste meting in april 1986, op -59 in september en oktober van 2022.