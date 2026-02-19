Moet je je partner écht alles vertellen?

Het klinkt prachtig: 'We weten alles van elkaar.' In een tijdperk van sociale media en totale transparantie roepen koppels steeds luider: wij vertellen elkaar alles. Geen filter, geen geheimen. Maar is radicale eerlijkheid
werkelijk de sleutel tot een sterke band?
In een artikel in Psychology Today
van therapeut Moshe Ratson betoogt dat totale eerlijkheid vaak onzekerheid maskeert in plaats van intiem
te maken. Een voorbeeld: een man eist details over het verleden van zijn partner, wat leidt tot obsessie en schaamte – geen vertrouwen.
Nederlandse psychologen beamen dit. Volgens Psyned
is het gezond om niet alles te delen, zelfs stilte kan liefdevol zijn. Een studie uit 2025 van de University of Rochester toont dat uitgedrukte en waargenomen eerlijkheid relaties
versterkt, maar alleen als het betekenis deelt, niet elk feit.eerstehulpbijrelaties+2
Feitelijk kader: Onderzoek wijst uit dat geheimen over verleden (zoals exen) intimiteit verminderen en jaloezie opwekken; 70% van koppels houdt lichte geheimen, wat relaties stabieler maakt zonder leugens.
Radicale eerlijkheid verwart nabijheid met
obsessieve eerlijkheid. Gezond delen draait om betekenis – wat leerde je uit een ervaring? – niet om details die schaamte voeden. Grenzen zijn geen muren, maar bescherming voor waardigheid en respect.Dit bevordert echte intimiteit: praat over huidige verlangens, niet over irrelevante feiten. Zonder onderscheid wordt eerlijkheid emotionele overbelasting, wat relaties ondermijnt.