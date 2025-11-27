Vertrouwen Nederlandse producenten verslechtert in november

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in november verslechterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten zijn volgens het CBS negatiever over de voorraden gereed product. Ook zijn ze minder positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Producenten zijn echter minder negatief over hun orderportefeuille.

De index die het vertrouwen meet daalde naar min 1,7 van min 0,8 in oktober. Het producentenvertrouwen ligt daarmee weer onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. In oktober lag het vertrouwen nog op het hoogste niveau in 2,5 jaar en boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (plus 10,4). In april 2020, tijdens het begin van de coronapandemie, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.