ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vertrouwen Nederlandse producenten verslechtert in november

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 7:03
anp271125046 1
DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse fabrikanten is in november verslechterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten zijn volgens het CBS negatiever over de voorraden gereed product. Ook zijn ze minder positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden. Producenten zijn echter minder negatief over hun orderportefeuille.
De index die het vertrouwen meet daalde naar min 1,7 van min 0,8 in oktober. Het producentenvertrouwen ligt daarmee weer onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van min 1,3. In oktober lag het vertrouwen nog op het hoogste niveau in 2,5 jaar en boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.
Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (plus 10,4). In april 2020, tijdens het begin van de coronapandemie, werd de laagste waarde (min 31,5) genoteerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading