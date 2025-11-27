ECONOMIE
Zeer grote brand in pand in het centrum van Delft

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 7:39
anp271125051 1
DELFT (ANP) - In het centrum van Delft woedt donderdagochtend vroeg brand, in een pand aan de Oost-Indiëplaats. Een persoon die mogelijk rook had ingeademd, is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het vuur begon volgens de brandweer in een afvalcontainer op een binnenplaats en sloeg toen over naar het naastgelegen pand.
"We zijn druk bezig de brand te bestrijden. Omdat de brand in de oude binnenstad is, hebben we uit voorzorg veel mensen en materieel ingezet", vertelt een woordvoerster van de brandweer. Zo hoopt de brandweer te voorkomen dat de brand overslaat naar de panden ernaast. In brandweertermen is het een zeer grote brand, al zijn aan de buitenkant van het gebouw geen vlammen meer te zien.
Of het om een monumentaal gebouw gaat, wist de woordvoerster niet direct. Enkele omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. De bewoners worden in de buurt tijdelijk opgevangen.
