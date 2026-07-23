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Vertrouwen van consumenten in juli verder toegenomen

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 7:12
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DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in juli verder verbeterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen stond sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, flink onder druk, maar liet in juni al de sterkste verbetering zien in ruim elf jaar tijd.
In mei was juist nog sprake van een verslechtering van het vertrouwen, nadat die in april de op een na sterkste daling ooit liet zien door zorgen bij huishoudens over de hoge inflatie door de oorlog in het Midden-Oosten.
Het cijfer dat de stemming meet, nam in juli toe tot een stand van min 35, van min 39 in juni. Het consumentenvertrouwen blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 11). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).
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