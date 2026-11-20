DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in november iets minder negatief geworden ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen staat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk. Sinds juni was er echter weer een lichte verbetering te zien, met een kleine terugval in oktober.

Het vertrouwen van consumenten geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch Nederlanders zijn over de economie en hun eigen portemonnee. Het is vaak een indicator of consumenten extra geld willen uitgeven of juist gaan besparen.

Het cijfer dat de stemming meet, stijgt van een stand van min 34 in oktober naar min 32 in november. Het consumentenvertrouwen blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 12). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Iets minder negatief

Consumenten zijn volgens het CBS in november iets minder negatief over de economie dan in oktober. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden als dat over de afgelopen twaalf maanden is minder negatief.

De koopbereidheid van consumenten is in november onveranderd gebleven. Het oordeel van consumenten over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde een fractie, terwijl het oordeel over de komende twaalf maanden gelijk is gebleven. Het moment voor grote aankopen, zoals meubels of elektronica, vinden consumenten in november wel iets gunstiger dan in oktober.