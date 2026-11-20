Wil je een hybride warmtepomp en kan de installateur pas in februari komen? Dan heb je de hogere subsidie van 2026 nog niet gemist. Het gaat erom wanneer je tekent, niet wanneer de pomp aan de muur hangt. Bij een hybride warmtepomp van 16 kW scheelt dat €1.680.

Daarom tekenen huishoudens nu massaal.

Vier keer zoveel offertes als vorig jaar

Bij warmtepompfabrikant Quatt tekenden in de eerste twee weken van november ruim 1.750 huishoudens een offerte. Dat is vier keer zoveel als in dezelfde weken van vorig jaar en ruim vijf keer zoveel als begin oktober. Dat staat in een persbericht dat Quatt op 19 november via ANP Persportaal verspreidde, samen met drie installateurs.

Die installateurs zien hetzelfde beeld. Zenovo kreeg vorig jaar zo'n 100 aanvragen per maand, nu ruim 500. Het aantal offertes steeg er van ongeveer 300 vorig jaar naar 2.230 dit jaar. Bij DuurzaamXL zat er in de eerste helft van 2026 in 16 procent van de opdrachten een warmtepomp. In de tweede helft was dat 28 procent.

Zo kom je op €1.680

De ISDE-subsidie voor lucht-waterwarmtepompen gaat op 1 januari 2027 omlaag van €225 naar €120 per kilowatt. Dat is €105 minder per kW. Hoe groter je pomp, hoe meer je misloopt:

16 kW (zoals de Quatt Hybrid Duo): €1.680 minder subsidie

8 kW: €840 minder. Voor de Quatt Hybrid daalt de subsidie volgens Quatt van €2.825 naar €1.985

5 kW (zoals de Weheat Flint): €475 minder, van €2.350 naar €1.875, volgens installateur DD Energie

Bij kleine pompen valt het verlies dus lager uit dan je met de €105 per kW zou berekenen. In de voorgenomen regels voor 2027 gaat de bonus voor energielabel A+++ omhoog van €200 naar €250, en er komt een eenmalige bonus van €200 voor slimme aansturing. Dat maakt bij een kleine pomp een groter deel van het verschil goed.

De monteur komt later, de subsidie blijft

Voor wie nog wil tekenen, loopt de planning snel vol. Bij Zenovo ging de wachttijd sinds mei van 6 à 8 weken naar 10 à 12 weken. Wie daar nu tekent, krijgt begin februari een monteur. Ook bij Quatt staat de agenda tot het eind van het jaar zo goed als vol.

Normaal wordt het in november wat rustiger. We zijn in een jaar tijd van vier naar tien installateurs gegaan, en nog steeds zit de planning vol. - Stijn de Rooij, medeoprichter en ceo van Zenovo

Die wachttijd kost je geen subsidie, zolang je bewijs hebt dat je in 2026 hebt gekocht. Volgens RVO telt daarvoor een (digitaal) getekende offerte, een opdrachtbevestiging of een schriftelijke bevestiging van het installatiebedrijf. Hoe die overgangsregeling precies werkt, lees je in ons eerdere stuk Welke warmtepomp is de beste? Bespaar duizenden euro's door deze vóór 31 december aan te schaffen.

Wacht dus niet tot de installateur een datum kan noemen. Je moet vóór 31 december tekenen.

Waar je op moet letten

De bedragen voor 2027 zijn nog een voorgenomen wijziging en niet definitief. Een getekende offerte is ook geen vrijblijvende reservering. Je gaat een opdracht aan, dus lees de voorwaarden voordat je tekent. Houd er ook rekening mee dat de vraagcijfers van Quatt en de installateurs zelf komen. Zij hebben er belang bij dat je snel beslist.

Er speelt nog iets. Het kabinet heeft het plan om de hybride warmtepomp de norm te maken bij vervanging van een cv-ketel onlangs nieuw leven ingeblazen. Op hetzelfde moment gaat de subsidie omlaag. Wie toch al over een hybride pomp nadacht, is met een offerte uit 2026 dus het voordeligst uit.