Vertrouwen van consumenten verslechtert in januari

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in januari verslechterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen nam af tot min 23, van min 21 in december.

Het vertrouwen ligt nog altijd ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 11). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Consumenten zijn in januari negatiever over de economie dan in december. Vooral het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden is verslechterd. Ook zijn consumenten negatiever over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden.

Daarnaast vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen in januari ongunstiger dan in december, waardoor de koopbereidheid een fractie is verslechterd. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde iets, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden is verslechterd.