Zorgen over advocatuur in VS, betoging bij consulaat Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Advocaten wereldwijd maken zich ernstige zorgen over de ondermijning van de advocatuur en de rechtspraak in de Verenigde Staten. Daarom vragen meer dan veertig advocatenorganisaties op de zestiende Dag van de bedreigde advocaat aandacht voor de situatie van mensenrechtenadvocaten in de VS.

"De huidige situatie van advocaten en het rechtssysteem in de VS onthult een aanhoudende en gecoördineerde campagne die gericht is op het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de advocatuur, de rechterlijke macht en aanverwante instellingen", staat in het donderdag gepresenteerde rapport Keep your hands off the lawyers (blijf met je handen van de advocaten af).

Het rapport benoemt "gerichte zuiveringen binnen het Amerikaanse ministerie van Justitie en pogingen om advocatenverenigingen te ondermijnen en te verzwakken." De onderzoekers noemen dit "ongekend in de moderne geschiedenis van de VS". Gedoeld wordt op presidentiële decreten gericht tegen advocatenkantoren, intimidatie, politieke represailles en discriminerende maatregelen.

Demonstratie

Het rapport wordt vrijdagmiddag samen met een petitie aangeboden aan de Amerikaanse consul in Amsterdam. Voorafgaand demonstreren mensenrechtenadvocaten in toga bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein in Amsterdam.

Tijdens eerdere edities van de herdenkingsdag werd aandacht gevraagd voor de situatie van mensenrechtenadvocaten in landen als Iran, Colombia, de Filipijnen en Belarus.