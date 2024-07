Vervoerder HTM mag stroom inzetten voor laadpalen auto's

DEN HAAG (ANP) - Openbaar vervoerbedrijf HTM mag zijn stroom inzetten voor het opladen van elektrische auto's, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De vervoerder in de regio Den Haag en de gemeente willen de bovenleiding van trams verbinden aan laadpalen voor elektrische auto's wanneer de trams niet rijden. Van de toezichthouder wilden zij weten of dit mag.

Het idee van HTM en de gemeente Den Haag draagt bij aan de energietransitie en de verduurzaming van het vervoer, aldus de ACM. Ook kan de transportcapaciteit van HTM en de bestaande capaciteit op het stroomnet daarmee beter worden benut.

Het plan hoort bij de afspraken die de gemeente en verschillende organisaties in Den Haag in april hebben gemaakt over maatregelen voor duurzaamheid. De bovenleiding "heeft een groot deel van de dag een overschot aan capaciteit", staat in dat akkoord. Die elektriciteit ook inzetten voor stekkerauto's kan elektrisch rijden stimuleren zonder het netwerk van beheerder Stedin te belasten.