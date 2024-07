Kabels doorgeknipt bij sabotage Franse glasvezelnetwerken

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG/DPA) - Bij de sabotage van Franse glasvezelnetwerken zijn kabels doorgeknipt. Dat berichten Franse media, die schrijven dat providers als SFR, Bouygues Telecom en Free zijn getroffen. Staatssecretaris voor Digitale Zaken Marina Ferrari noemde de acties laf en onverantwoordelijk.

Ferrari meldt dat de sabotage plaatselijk gevolgen heeft voor vaste en mobiele telefonie. Telecombedrijf SFR bevestigde dat meerdere glasvezellijnen zijn gesaboteerd en dat reparaties worden uitgevoerd. De topman van provider Netalis meldt dat zijn bedrijf met succes een beroep heeft gedaan op back-upsystemen.

Hoofdstad Parijs zou niet zijn getroffen door de sabotage. Die zou ook geen gevolgen hebben voor de Olympische Spelen. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de recente sabotage van het Franse spoornet. Die vond afgelopen vrijdag plaats in aanloop naar de aftrap van het grote internationale sporttoernooi.