Volleybalsters verzuimen te stunten tegen Turkije

PARIJS (ANP) - De Nederlandse volleybalsters zijn er net niet in geslaagd te stunten in hun openingswedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs. Turkije vocht zich terug na een 2-0-achterstand en sloot de vijfsetter na ruim twee uur als winnaar af: 19-25 19-25 25-22 25-22 15-13.

Regerend Europees kampioen Turkije begon als nummer 4 van de wereld aan de wedstrijd, Nederland staat achtste.

De Oranje-volleybalsters keerden na acht jaar terug op de Spelen. In Rio reikte de ploeg tot de vierde plaats, maar voor Tokio wist Nederland zich niet te plaatsen. Italië (donderdag) en de Dominicaanse Republiek (zaterdag) zijn de andere tegenstanders in groep C. De eerste twee landen uit de drie poules en de twee beste nummers 3 plaatsen zich voor de kwartfinales.