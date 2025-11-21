Bedrijfsinvesteringen stijgen weer na twee maanden van krimp

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in september weer toegenomen na twee maanden van krimp. Ondernemingen investeerden 2,7 procent meer vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging volgt op afnames van de investeringen van 1,3 procent in augustus en 3,1 procent in juli.

Vooral in vliegtuigen, gebouwen, machines, defensiematerieel en infrastructuur werd meer geïnvesteerd. In overig wegvervoer, zoals vrachtauto's, opleggers en busjes, werd opnieuw minder geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September had dit jaar een werkdag meer dan in 2024.

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. Volgens die radar zijn de omstandigheden voor de investeringen in november minder ongunstig dan in september. Dat komt vooral doordat de stijging van de aandelenkoersen groter is en consumenten minder negatief zijn.