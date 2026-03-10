Wall Street daalt na opleving door hoop op einde Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag weer omlaag, na de koerswinsten een dag eerder. De hoop dat het einde van de oorlog in het Midden-Oosten in zicht is, zorgde maandag nog voor een positieve draai op Wall Street nadat president Donald Trump had gezegd dat de oorlog met Iran "snel voorbij" zal zijn. De olieprijzen, die door de oorlog flink zijn gestegen, gingen daardoor omlaag. Dat wakkerde de hoop aan dat de impact van de hogere energieprijzen op de inflatie mogelijk tijdelijk zal zijn.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 47.523 punten. De Dow sloot maandag uiteindelijk 239 punten hoger na een eerdere koersval van bijna 900 punten. De brede S&P 500-index ging 0,4 procent omlaag tot 6769 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 22.639 punten.

Een vat Amerikaanse olie zakte bijna 7 procent in prijs tot ruim 88 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd dik 7 procent goedkoper op een kleine 92 dollar per vat.