ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street daalt na opleving door hoop op einde Iranoorlog

Economie
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 15:08
anp100326145 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag weer omlaag, na de koerswinsten een dag eerder. De hoop dat het einde van de oorlog in het Midden-Oosten in zicht is, zorgde maandag nog voor een positieve draai op Wall Street nadat president Donald Trump had gezegd dat de oorlog met Iran "snel voorbij" zal zijn. De olieprijzen, die door de oorlog flink zijn gestegen, gingen daardoor omlaag. Dat wakkerde de hoop aan dat de impact van de hogere energieprijzen op de inflatie mogelijk tijdelijk zal zijn.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 47.523 punten. De Dow sloot maandag uiteindelijk 239 punten hoger na een eerdere koersval van bijna 900 punten. De brede S&P 500-index ging 0,4 procent omlaag tot 6769 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 22.639 punten.
Een vat Amerikaanse olie zakte bijna 7 procent in prijs tot ruim 88 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd dik 7 procent goedkoper op een kleine 92 dollar per vat.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

154266670_m

Multivitamines toch echt goed voor je? Volgens nieuwe studie gaan ze veroudering tegen

GettyImages-2264666530

Trump is klaar met zijn oorlog. Maar hoe stop je?

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

166111680_m

Dit is waarom je moet stoppen met altijd sorry zeggen

Loading