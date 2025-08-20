Verzamelwoede Labubu-knuffels goed voor miljardenomzet

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese speelgoedfabrikant Pop Mart, bekend van zijn populaire Labubu-knuffels, verwacht dit jaar omgerekend bijnae 4 miljard euro aan inkomsten. Dat komt door de grote vraag naar zijn kleine pluche monsters met puntige oren en gekartelde tanden, heeft topman Wang Ning woensdag gezegd. Hij wil komende jaren meer winkels openen en denkt ook aan Labubu-animatiefilms en -attracties in pretparken.

Wang, die het bedrijf in 2010 oprichtte, sprak met analisten na de presentatie van Pop Marts recordresultaten voor het eerste halfjaar. De onderneming meldde een winstgroei van bijna 400 procent. Het bedrijf denkt zijn omzetverwachting voor dit jaar gemakkelijk te overtreffen.

In Amsterdam zit ook een Pop Mart-winkel. Voor de deur staan vaak lange rijen. In de VS heeft het bedrijf zo'n veertig winkels. Dit jaar wil het bedrijf er nog eens tien openen. Pop Mart kijkt verder vooral naar uitbreiding in het Midden-Oosten, Centraal-Europa en Midden- en Zuid-Amerika.