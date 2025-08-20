Rechters zien grote problemen bij laptopverbod advocaten in PI's

DEN HAAG (ANP) - Ook rechters en officieren van justitie mengen zich in de discussie over een mogelijk verbod voor advocaten om gegevensdragers mee de gevangenis in te nemen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil een nieuw toegangsbeleid invoeren. Hierbij mogen advocaten niet langer een laptop, mobiele telefoon of USB-stick meenemen tijdens een bezoek aan hun cliënt in een penitentiaire inrichting, tenzij de directie van de penitentiaire inrichting (PI) daar toestemming voor geeft.

Onder advocaten heeft dat voor grote onrust gezorgd. Zij noemen dit beleid, waarvan nog niet bekend is wanneer het moet ingaan, onwerkbaar. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de beroepsorganisatie van rechters en officieren van justitie, heeft in een brief de minister om opheldering gevraagd. Zij willen weten "hoe de minister denkt uitvoering te kunnen geven aan deze maatregel zonder fundamentele rechten van verdachten te schenden en een eerlijk proces te verstoren".