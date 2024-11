Verzekeraar Aegon wint in fors lagere AEX na kwartaalcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraar Aegon was vrijdag een winnaar in een fors lager gesloten AEX-index op de beurs in Amsterdam. Het verzekeringsconcern kwam met kwartaalcijfers, waarbij de verwachtingen voor het hele jaar werden verhoogd. Ook kondigde Aegon een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 150 miljoen euro. Het aandeel steeg 1 procent.

Naast Aegon gingen ook branchegenoten ASR en NN Group omhoog in de AEX, met plussen tot 1,4 procent. Staalproducent ArcelorMittal, ING en olie- en gasbedrijf Shell waren eveneens bij de stijgers te vinden met koerswinsten tot 2 procent.

ASML was hekkensluiter in de AEX, met een min van 5,5 procent. De chipmachinemaker won een dag eerder nog 7 procent na handhaving van de vooruitzichten voor 2030.

RELX en Wolters Kluwers

Andere verliezers in de Amsterdamse hoofdindex waren de informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer met dalingen tot 4,6 procent. Chiptoeleverancier ASMI leverde ruim 4 procent in.