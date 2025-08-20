Verzekeraar ASR stijgt op licht negatief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Na de koerswinsten van dinsdag kozen beleggers in Amsterdam woensdag bij de handelsstart voor winstnemingen. Het beurssentiment werd vooral gedrukt door de forse verliezen op Wall Street dinsdag en de Aziatische beurzen eerder op de dag.

In Amsterdam ging verzekeraar ASR 0,9 procent omhoog, goed voor de eerste plek in de AEX. Het concern maakte voorbeurs een stijging van de operationele winst bekend van 22 procent tot 826 miljoen euro over de eerste helft van dit jaar. Dat is boven de verwachtingen van analisten. De premie-inkomsten stegen met ruim 4 procent tot 2,6 miljard euro. Topman Jos Baeten sprak van sterke resultaten.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, stond kort na de opening een fractie lager op 901,70 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 928,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.