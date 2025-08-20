Aartsen na akkoord NS en bonden: goed dat stakingen zijn afgewend

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe akkoord over de NS-cao betekent dat stakingen voorlopig van de baan lijken. Dat is voor staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) het belangrijkste punt nu NS en de vakbonden het eens zijn geworden.

Eerder dit jaar staakte personeel van de spoorvervoerder vier keer uit onvrede over het bod van de NS. "Als je afhankelijk bent van het ov om naar school, werk, vrienden, familie of bijvoorbeeld het ziekenhuis te komen, word je hard geraakt door stakingen. Ik ben blij dat die met dit akkoord van de baan lijken te zijn", laat de staatssecretaris weten.

De vakbonden bereikten woensdag een akkoord over een nieuwe cao na nachtelijke onderhandelingen. In het akkoord staat onder andere een loonstijging en de mogelijkheid voor medewerkers om onder voorwaarden eerder te stoppen met werken.