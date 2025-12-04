Verzekeraars beloven hogere premie voor trouwe klant te voorkomen

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse verzekeraars hebben actie beloofd om te voorkomen dat trouwe klanten onnodig hogere premies betalen dan nieuwe. Een aantal van hen controleert het verzekeringenaanbod blijvend om deze prijsverschillen te voorkomen, melden het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AFM was eerder dit jaar kritisch over de premies na een inventarisatie. Bij bijna de helft van de schadeverzekeraars betaalden trouwe klanten soms meer premie dan nieuwe klanten met vergelijkbare verzekeringen en hetzelfde risicoprofiel.

Het onderzoek naar deze kwestie is nu afgerond. De AFM zegt geen aanwijzingen te hebben gevonden dat verzekeraars de premies van loyale klanten stelselmatig verhoogden. Bepaalde manieren van het bepalen van de prijs zorgden wel voor verschillen die volgens de AFM onwenselijk zijn. Oorzaken waren bijvoorbeeld lang doorlopende welkomstkortingen of pakketkortingen die alleen voor nieuwe klanten golden. Verzekeraars hebben premies "waar nodig" aangepast, meldt de AFM.