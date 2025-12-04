ECONOMIE
Tienduizenden zonder verwarming in regio Kherson na aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:37
KHERSON (ANP/RTR) - Een warmte- en elektriciteitscentrale in de Oekraïense stad Kherson kan geen energie leveren door Russische aanvallen. Daardoor zitten circa 40.500 mensen zonder verwarming, meldt de lokale overheid.
Gouverneur Oleksandr Prokoedin zegt dat de centrale werd gebruikt voor het leveren van warmte aan burgers en heeft het over "ernstige schade" aan het gebouw en de apparatuur van de centrale.
De stad ligt aan de frontlinie en wordt bijna dagelijks aangevallen door Rusland. Moskou beschouwt de gelijknamige regio als onderdeel van Rusland, maar de meeste landen zien Kherson als Oekraïens grondgebied. Hetzelfde geldt voor de belangrijke havenstad Odesa, waar nachtelijke aanvallen ertoe hebben geleid dat 51.800 mensen zonder elektriciteit kwamen te zitten.
