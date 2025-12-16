Rebellen kondigen vertrek aan uit belangrijke stad Congo

UVIRA (ANP/AFP/RTR) - De rebellengroep M23 zegt zich terug te trekken uit de Congolese stad Uvira. Dat gebeurt op verzoek van de Verenigde Staten. M23, die door Rwanda wordt gesteund, trok de stad aan de grens met Burundi vorige week binnen. Later volgden berichten dat de groep honderden militairen uit dat buurland gevangen had genomen.

Rwanda en Congo sloten recentelijk een vredesdeal in Washington en de VS reageerden ontstemd op de nieuwe escalatie. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dat maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat beloftes aan president Trump worden nagekomen.

Het is al lange tijd onrustig in het grondstofrijke Congo. M23 rukte daar eerder dit jaar snel op en veroverde onder meer de grote stad Goma. De rebellen zetten in veroverde gebieden een soort parallelle overheid op.

De opmars van M23 leidt internationaal tot bezorgdheid. Vanuit de internationale gemeenschap wordt gewaarschuwd dat de regio zo verder kan destabiliseren.