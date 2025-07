Verzekeraars ontvangen tientallen schademeldingen na onweersbuien

ASSEN (ANP) - Verschillende verzekeraars hebben maandag tientallen schademeldingen binnengekregen na de onweersbuien die zondag over Nederland trokken en plaatselijk voor wateroverlast hebben gezorgd. Univé heeft ongeveer honderd schademeldingen ontvangen voor een totaalbedrag van zo'n 100.000 euro, laat een woordvoerster weten. Bij Interpolis zijn maandagmiddag ruim zestig meldingen binnengekomen.

In het Groningse Roodeschool was zondag in korte tijd een halve maandhoeveelheid regen gevallen. Ook op andere plaatsen in het noordoosten was er overlast en kwamen straten onder water te staan.

Bij Univé was het "bovengemiddeld druk", licht de woordvoerster toe. Mensen hadden onder meer schade door water dat via de kozijnen naar binnen stroomde en terugstromend water via het riool.

Interpolis ontving de meeste meldingen uit Drenthe, dat waren er ongeveer twintig in totaal. Ook in Limburg werden relatief veel meldingen gedaan. Daar viel minder regen, maar werden wel zware windstoten gemeten.